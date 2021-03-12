К летнему сезону на Арабатскую стрелку дополнительно назначат 9 пар поездов
К летнему курортному сезону дополнительно назначат 9 пар поездов для туристов, которые хотят отдохнуть на Арабатской стрелке.
Об этом в Facebook сообщил руководитель управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николай Шаповал.
По его словам, к летнему сезону будут дополнительно назначены 9 пар поездов:
- поезд 80/79 Киев - Днепр (продлен до Новоалексеевка);
- поезд 199 Минск - Новоалексеевка;
- поезд 113/118 Черновцы - Геническ (продлен от станции Киев);
- поезд 190/189, 201/203 Кривой Рог - Днепр - Геническ (двогрупний поезд);
- поезд 232/231 Ивано-Франковск - Геническ;
- поезд 280/279 Хмельницкий - Геническ;
- поезд 501 Днепр - Кривой Рог - Геническ;
- поезд 729/713 Харьков - Геническ;
- поезд 817/818 Днепр - Геническ.
Шаповал добавил, что поезд № 11/12 Киев - Новоалексеевка будет прибывать до конечной станции в 8:05 на I путь (ранее, по его словам, была III путь, что приносило большие неудобства гостям).
В комментарии Укринформу Шаполвал объяснил, что была задача увеличить количество поездов именно на Арабатскую стрелку, где заботятся о повышении качества услуг.
По его словам, уже в этом году на трех пляжах Арабатской стрелки появятся "Голубые флаги".
"Голубой флаг" - это своеобразный знак качества для морских и речных пляжей и яхтенно-катерных стоянок. Чтобы его получить, пляж должен соответствовать 32 критериям по экологическому образованию, качеству воды, экологическому менеджменту, безопасности и услугам", - отмечает издание.
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