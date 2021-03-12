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Регулятор на этой неделе не совершал интервенций на межбанке

Пятница, 12 марта 2021, 17:06
 

Национальный банк в период с 9 по 12 марта не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в данных НБУ.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 260 млн долларов, а продал - 20 млн долл.

Напомним:

Нацбанк с 1 по 5 марта на межбанке выкупил 20 млн долларов, при этом не продавая валюту.

Национальный банк в период с 22 по 26 февраля вторую неделю подряд не совершал операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк в период с 15 по 19 февраля не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.

Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.

Экономическая правда

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НБУ межбанк

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