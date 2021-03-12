Государственный Укрэксимбанк второй месяц подряд вышел в "плюс" после года убытков

По итогам февраля 2021 года государственный Укрэксимбанк, что в 2020 году стал самым убыточным банком в Украине, второй получил чистую прибыль в размере 99,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Всего с начала года госбанк заработал 201,9 млн грн. В банке это объясняют погашением внешних заимствований, в частности синдицированного кредита и других обязательств на сумму 4,7 млрд грн в эквиваленте.

Напомним:

По итогам января 2021 года государственный "Укрэксимбанк" отчитался о прибыли в 102 млн грн - таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года.

Ущерб государственного "Укрэксимбанка" 2020 года достиг 5,6 млрд гривен, он стал самым убыточным в Украине.

Украинские банки по итогам января-ноября 2020 получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный "Укрэксимбанк".

Экономическая правда