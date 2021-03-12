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Футбольный клуб "Верес" начнет продавать акции на Украинской бирже

Пятница, 12 марта 2021, 13:50
 

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций футбольного клуба "Верес" для публичного размещения на Украинской бирже.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Facebook.

"Таким образом, совсем скоро акции НК Верес будут выпущены физически и их в свободном обращении сможет купить любой на Украинской бирже.

Такого прецедента в Украине еще не было", - говорится в сообщении.

В клубе добавили, что презентацию эмиссии акций проведут 15 марта.

Как сообщил ЭП владелец 73,3% акций "Вереса" Иван Надеин, в приобретении акций будут принимать участие фанаты клуба, юридические лица-резиденты и иностранные инвесторы.

"Мы проанализировали опыт других стран и считаем, что это действенный механизм привлечения средств. Мы почти два года шли к этому. Это не просто первое размещение акций футбольного клуба в истории Украины. Это вообще впервые в истории Украины, когда украинское юридическое лицо внутри страны выходит с размещением акций", - отметил Надеин.

Мажоритарный акционер клуба также планирует принимать участие в размещении, для сохранения контрольного пакета акций.

Ровненский "Верес" - футбольный клуб, который сейчас выступает в Первой лиге и занимает там третье место.

На сайте клуба говорится, что основатель группы компаний "Укртепло" Иван Надеин стал президентом "Вереса" в 2019 году, а в 2020 - "Верес" "стал первым в украинском футболе публичным акционерным обществом и юридически подтвердил статус "народного" клуба".

Экономическая правда

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