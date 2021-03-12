В связанной с Медведчуком компании прокомментировали обыски СБУ

В компании Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, прокомментировали обыск Службы безопасности Украины 11 марта - говорят, что уголовное производство с ними не связано.

Об этом компания заявила в пресс-релизе, опубликованном на сайте.

По словам пресс-службы Glusco, уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, "никоим образом не связано с группой Глуско". В компании утверждают, что производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС КОМПАНИ", "не связанных с Глуско ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля".

"Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми", - заявили в Glusco. В компании также отвергают обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Представители компании сообщили, что обыски проводились на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО "Глуск Ритейл".

ООО "АЭС КОМПАНИ" - компания, занимающаяся производством продуктами нефтепереработки. По данным Youcontrol, единственным учредителем указано Вдовенко Ярослава Викторовича, компания зарегистрирована в 2015 году.

Напомним:

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной сделки "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски.

По официальным данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

По данным источника УП, речь идет о масштабных обыски по всей стране на объектах сети станций полного Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

В СБУ сообщили о более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Экономическая правда