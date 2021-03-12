Курс валют на 12 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;
Евро - 33,09 - 33,11 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 27,84 гривни. Евро покупают по 32,91 гривни, продают по 33,28 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,79 гривни, евро - 33,08 - 33,17 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 12 марта на уровне 27,75 гривни.
11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,76 гривни.
11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 марта на уровне 27,70 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua