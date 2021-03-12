Рыночный индекс Dow Jones вырос на 0,6% и установил новый рекорд
Рыночные индексы Dow Jones и S & P 500 достигли новых исторических рекордов после подписания президентом США "пакета спасения экономики" на 2 триллиона, Nasdaq также растет.
Об этом сообщает CNBC, данные Markets Insider.
Так, утверждение крупнейшего в истории США пакета помощи экономике привело к стремительному росту на рынках.
Индекс The Nasdaq Composite, учитывающий акции крупнейших игроков технологического рынка, поднялся на 2,5% до 13,398.67 пунктов. В частности, акции Tesla выросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix выросли минимум на 3% каждый.
Другой индекс, S & P 500 поднялся на 1% до 3,939.34 на закрытии, чем "побил" предыдущий рекорд февраля.
The Dow Jones Industrial Average вырос на 188.57 пунктов, или 0.6%, до 32485.59, что является самым высоким показателем за все время.
Напомним:
Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" - антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов.
Экономическая правда
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