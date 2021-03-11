Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 12 марта на уровне 27,75 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,17 грн (на 11 марта - 32,93 гривни).
Напомним
11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,76 гривни.
11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 марта на уровне 27,70 гривни.
10 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.
Экономическая правда
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