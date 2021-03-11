Госгеонедр отчитается, кому и как выдавались лицензии на украинском недра - СНБО

Председатель Госгеонедр Роман Опимах на следующем заседании Совета нацбезопасности представит отчет о том, каким образом выдавались лицензии на пользование и как эксплуатировались недра.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилов заявил во время брифинга по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"К большому сожалению, за 30 лет независимости Украины, которая очень богата полезными ископаемыми, мы с вами как общество не совсем понимаем, каким образом выдавались лицензии и каким образом происходит эксплуатация этих вещей", - сообщил он во время выступления.

Поэтому он отметил, что "было принято решение заслушать комплексный отчет председателя Госгеонедр, что касается этой ситуации, которая у нас есть с недропользованием".

Экономическая правда