В "Укрнафте" заявили, что продают газ по рыночным ценам

В "Укрнафте" заявили, что информация о том, что они продавали газ по нерыночным ценам, не соответствует действительности, а продажу газа полностью контролирует менеджмент компании, а не олигархи.

Об этом заявила компания в комментарии ЭП.

Отметим, что в статье ЭП говорится, в частности, о том, что структуры Игоря Коломойского зарабатывали на перепродаже "Центрэнерго" газа "Укрнафты".

"По данным "БизнесЦензора", в 2020 году "Юнайтед энерджи" приобрела 1,32 млрд куб м газа за 4,4 млрд грн. Более половины этого объема ловкие предприниматели купили в "Укрнафты" - 790 млн куб м или 70% добытого компанией газа в 2020 году.

В январе и июле 2020 года "Укрнафта" продавала газ фирме Коломойского по ценам, на 50% меньше, чем на украинской энергетической бирже", - говорится в материале.

Отмечается, что с сентября разница между этими ценами немного сократилась, но газ "Укрнафты" трейдеру олигарха все равно обходился в 20-27% дешевле, чем на открытом рынке.

"Почти весь газ "Юнайтед энерджи" перепродала "Днепроазоту" Коломойского (636 млн куб м за 2,35 млрд грн) и "Центрэнерго" (390 млн куб м за 1,3 млрд грн).

"Центрэнерго" трейдер "Юнайтед энерджи" в январе-мае перепродавал газ на 28-63% дороже, чем покупал у "Укрнафты", - подчеркивается в статье.

В то же время в "Укрнафте" заявляют, что фактические цены продажи газа "Укрнафтой" "в среднем на 20% выше, чем указано в материале, а биржевые цены на газ товары на сопоставимых условиях - в среднем на 15% ниже".

"Например, указывается, что цена газа "Укрнафты" в марте 2020 составляла 3083 грн за тысячу м куб., а цена на УЭБ была 5303, тогда как на самом деле в марте 2020 стоимость газа "Укрнафты" составляла 4002 грн за тысячу м куб. с НДС, а средневзвешенная цена на УЭБ (с продажей по предоплате) составляла 4150 грн за тысячу м куб с НДС.

Похожая ситуация с данными по ноябрю 2020 года: мы якобы продавали газ по 4808 грн за тыс. м куб, на бирже - 6101 грн. На самом деле цена "Укрнафты" составляла 5907 грн за тыс. м куб с НДС, средневзвешенная цена на УЭБ (по условиям предоплаты) - 6186 грн за тыс. м куб по НДС", - говорится в позиции компании.

В "Укрнафте" также заявили, что УЭБ не является индикатором рыночной цены.

"На формирование рыночной цены влияют цены продажи по импортным контрактам, цены продажи дочернего общества "Нафтогаз Трейдинг" конечным потребителям, условия поставки (приема-передачи), политические колебания, погодные условия, аварии или технические обслуживания газопроводов, цены импортеров продажи газа из подземных хранилищ и т.д.", - добавили в компании.

"Укрнафта" уверяет, что продает газ по рыночным ценам, и продажу газа полностью контролирует менеджмент компании, а не олигархи.

"При расчете цены реализации мы используем формулу расчета цены котировок европейского хаба ("импортного паритета"). Такой механизм сейчас использует большинство крупных трейдеров на украинском рынке, в том числе НАК "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины", - говорится в заявлении.

В "Укрнафте" заявили, что не имеют убытков от продажи природного газа и не имеют долгов за его поставку.

"Наоборот, сегодня "Уккрнафта" получила около 400 млн грн предоплаты за будущие поставки газа", - добавили в компании.

Как известно, 50% + 1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", 43% - группе "Приват" Коломойского.

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Экономическая правда