Палата представителей согласовала 2 триллиона антикризисной помощи от Байдена

Палата представителей Конгресса США поддержала антикризисный пакет в 1,9 триллиона долларов - ожидается, что президент Штатов Джо Байден подпишет его в пятницу, 12 марта.

Об этом сообщает Reuters, The Washington Post.

Палата представителей поддержала крупнейший в истории США пакет помощи экономике, 220 против 211 голосов - почти по партийному разделением Палаты.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже сообщила, что пакет может быть подписан Байденом уже 12 марта.

Пакет предусматривает 400 млрд долларов для выплат налогоплательщикам по 1400 долларов, 350 млрд долларов в помощь государственным и местным органам власти и увеличение финансирования распределения вакцин. Аналитики ожидают, что меры приведут к сверхбыстрому восстановлению экономики Штатов.

Республиканцы с действиями демократов, которые разработали двухтриллионный пакет помощи, не согласны. По их мнению, такие меры будут стоить слишком много для государства и не имеют смысла. Они также считают, что самая тяжелая фаза кризиса миновала и экономика уже находится на пути к восстановлению.

В то же время, отмечают в Reuters, при президентстве Трампа республиканцы поддерживали идею коронавирусной помощи населению, но при несколько других приоритетах финансирования.

Значительное стимулирования расходов рассматривается как главный фактор восстановления экономики - в сочетании с быстрыми темпами прививок против COVID-19 и замедлением уровня заражения.

В США от коронавируса уже умерли 529 тысяч человек. Это - самый высокий показатель смертности от коронавируса среди стран мира.

Напомним:

Сенат США 6 марта поддержал пакет экономической помощи, разработанный администрацией президента Джо Байдена.

Экономическая правда