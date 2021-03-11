Правительство обновило механизм "дешевых кредитов" для аграриев
На заседании правительства 10 марта было принято постановление, что обновляет использования предусмотренных госбюджетом средств на удешевление кредитов в агропромышленном комплексе.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что в этом году на удешевление кредитов планируется выделить 1,2 млрд грн.
"Это одна из самых успешных программ поддержки аграриев, которая предоставляет доступ к дешевому кредитованию и способствует привлечению средств в агросектор. В этом году воспользоваться программой и получить компенсацию смогут более 4,4 тысячи сельхозпроизводителей", - добавил министр экономики Игорь Петрашко.
Следовательно, проект постановления регулирует прозрачный порядок отбора претендентов на поддержку и уточняет направления использования кредитных средств. Что касается последнего, то аграрии смогут получать компенсацию по кратко- и среднесрочным кредитам на пополнение оборотных средств.
Также, они смогут получать средне- и долгосрочные кредиты, привлеченные с целью приобретения основных средств сельскохозяйственного производства, осуществление расходов, связанных со строительством и реконструкцией производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также с переработкой с/х продукции.
Заявки для получения компенсации и реестры компенсационных выплат заемщикам подаются уполномоченными банками ежегодно до 1 ноября.
"Так, максимальный объем компенсации заемщикам, которые занимаются животноводством составит 15 млн грн, другим заемщикам - 5 млн грн", - добавили в ведомстве.
Экономическая правда
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