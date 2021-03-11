Все разделы
Укр / Рус

"Киевтеплоэнерго" объяснило рост начислений за отопление в платежках

Четверг, 11 марта 2021, 11:35
 

В феврале многоэтажные дома в Киева в среднем потребили на 6% больше тепла, чем в январе. Из-за этого стоимость отопления в жилых домах выросла в среднем на 2 грн за 1 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Главной причиной повышения потребления тепла стало снижение среднемесячной температуры воздуха.

Так, в феврале среднемесячная температура составила -4,7°С и это самый низкий показатель за последние два года. При этом среднемесячная температура в феврале была на 2,2°С ниже, чем в январе (-2,5°С), и на 4°С – чем в декабре (-0,6°С).

"Стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн за Гкал составляет в среднем 35 грн за квадратный метр, тогда как в январе – около 33 грн", – сказано в сообщении.

Напоминаем:

В январе 2021 года киевские дома потребили на 10% больше тепловой энергии, чем в декабре. 

Начисления в платежках также оказались значительно выше, чем в январе 2020 года, из-за отмены "газовой" скидки, которая действовала в прошлом отопительном сезоне.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

тепло тарифы Киев Киевэнерго

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Нафтогаз" поднял на 20% цену на газ для теплопоставщиков 10 февраля 2021, 15:51
Запасы угля на ТЭС на 43% меньше минимальной нормы 9 февраля 2021, 19:21
Тарифы до конца отопительного сезона не вырастут - правительство подписало меморандум 9 февраля 2021, 11:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!