Пальмовое масло подорожало до максимума за 13 лет

Пальмовое масло продолжает дорожать на фоне растущего спроса и сохраняющейся нехватки предложения, в результате чего цены достигли максимума с марта 2008 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Trading Economics.

Котировки фьючерсов на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии 10 марта составляли 3975 ринггитов (968 долларов) за тонну.

Малазийский совет производителей пальмового масла сообщил о том, что в феврале запасы снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца – до самого низкого объема за три месяца. Кроме того, производство масла уменьшилось на 1,85%, причем снижение было отмечено по итогам пятого месяца подряд.

Малайзия является одним из крупнейших производителей пальмового масла в мире.