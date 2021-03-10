Минэнергетики хочет создать единую систему потребителей энергии

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровой систему потребителей энергии, что позволит "обеспечить защиту уязвимых потребителей в случае непредвиденных обстоятельств или проблем".

Об этом сообщает Минэнергетики на Правительственном портале.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что необходимо "создать унифицированную цифровую систему, как один из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора". Такая система будет касаться, прежде всего, защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.

Создание унифицированной цифровой системы, отмечают в Минэнергетики, должно стать результатом совместных усилий ряда ведомств, в частности Минэнерго, Минсоцполитики, Минцифры, Минфина, Минэкономики, АМКУ и Госпотребслужбы. Она будет содержать информацию о потребителях жилищно-коммунальных услуг, ценах и тарифах, которые они платят, объемах начисленных им субсидий и тому подобное.

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - рассказал Витренко.

Кроме того, как предлагает Минэнерго, система будет иметь сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика комуслуг.

Также отмечается, что система не предусматривает изменение механизма коммунальных субсидий, что действует сейчас.

К дальнейшей работе в ведомстве будут привлекать операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных сетей и других.

Экономическая правда