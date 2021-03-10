Регулятор расследует нарушения крупнейших игроков рынка электроэнергии

Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП сообщила о начале расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии с 29 марта, среди них "Центрэнерго", государственный "Гарпок" и компании "ДТЭК".

Об этом сообщает пресс-служба НКРЕКП, документы к заседанию 10 марта.

"Решение принято на основании мониторинга поведения участников рынка "на сутки вперед"и внутреннесуточного рынка и сообщения ГП "Оператор рынка", - сообщили в регуляторе.

Так, расследование действий ПАО "Центрэнерго", ЗАО "Синтез Ойл" и ООО "Юнайтед Энерджи" касается "возможного наличия между ними предварительных договоренностей при представлении заявок на покупку и продажу электрической энергии, осуществление в дальнейшем согласованных действий, использования инсайдерской информации, в целом имеет признаки попыток манипулирования рынком", - говорится в обосновании к проекту постановления.

Касательно "Гарантированного покупателя", "Оператор рынка" сообщил НКРЕКП относительно имеющегося дефицита объемов продажи электрической энергии и соответственно увеличения цены на рынке на сутки вперед.

"При этом, на сутки поставки 15 декабря на рынке на сутки вперед ГП "Гарантированный покупатель" значительно уменьшило объем продаж (на сутки поставки на 16 декабря тоже), а на внутреннесуточном рынке увеличило, хотя средневзвешенная цена акцепта заявок на внутреннесуточном рынка была меньше, чем на рынке в сутки вперед", - говорится в обосновании постановления.

Похожее обоснование касается и ЗАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг" и ООО "Нова-Энергетическая- Компания":

"... Участники рынка уменьшили объем покупки / продажи электрической энергии на рынке на сутки вперед (по сравнению с предыдущими периодами) с одновременным увеличением объемов заявок на покупку / продажу внутреннесуточном рынке".

Это, отмечают в регуляторе, "указывает на возможное наличие между ними предварительных договоренностей при представлении заявок на покупку и продажу, осуществление в дальнейшем согласованных действий, использования инсайдерской информации, в целом имеет признаки манипулирования рынком".

Все расследования будут касаться возможных нарушений в течение декабря 2020 года.

Экономическая правда