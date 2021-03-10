"Черкассыоблэнерго" начало процедуру банкротства предприятия Фирташа

ПАО "Черкассыоблэнерго" в судебном порядке начало процедуру банкротства ЗАО "Азот" и начало взыскание с предприятия суммы штрафных санкций, "Азот" задолжал почти 2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Черкассыоблэнерго".

ПАО обратилось в Хозсуд Черкасской области из-за "необходимости решения вопроса проблемной задолженности". По информации общества, "Азот" не выполнил своих обязательств по договорам о поставках электроэнергии в 2005 году на 1,9 млрд грн.

Также отмечается, что в феврале "Черкассыоблэнерго" подало в суд против предприятия на взыскание задолженности по штрафным санкциям по невыплате основного долга на сумму 371 млн грн.

Председатель правления ОАО "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук напомнил, что ранее в ходе работы по реструктуризации задолженности "Черкассыоблэнерго" и ЧАО "Азот" были достигнуты "мировые соглашения". Согласно им предприятие получало финансовые ресурсы для погашения долга перед ГП "Энергорынок".

"Однако, действие этих мировых соглашений было остановлено по инициативе Фонда госимущества", - добавил Самчук.

По его словам Фонд также заблокировал в 2020 году реализацию новых договоренностей с "Азотом", согласно которым ежемесячная сумма выплат по долгу со стороны должника составляла 14 млн грн ежемесячно в течение первых 2 лет, а на следующие 2 года - возрастала до 20 млн грн. "Таким образом, за 3 года мы смогли бы погасить долги "Черкассыоблэнерго" перед ГП "Энергорынок", образованные предыдущим руководством", - считает он.

Фонд госимущества руководит 46% акций "Черкассыоблэнерго", а еще 25% находятся в управлении ЗАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания".

ЧАО "Азот" - Черкасское предприятие по производству азотных удобрений. Конечным бенефициаром ЗАО по данным Youcontrol является Дмитрий Фирташ.

Экономическая правда





