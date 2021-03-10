Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 марта на уровне 27,70 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,93 грн (на 10 марта - 33,97 гривни)

Напомним:

10 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

10 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 марта на уровне 27,74 гривни.

9 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,78 гривни.

9 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Экономическая правда