Все разделы
Укр / Рус

Lego продемонстрировал самые высокие темпы роста продаж за 5 лет

Среда, 10 марта 2021, 18:45
 

Датский производитель игрушек Lego в год пандемии зафиксировал самые высокие темпы роста за последние 5 лет благодаря онлайн-торговли - по итогам 2020 года чистая прибыль выросла на 19% до 1,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом, годовая выручка увеличилась на 13%, до 43,7 млн крон (7,04 млрд долл) против 38,54 млрн крон (6,22 млрд долл) годом ранее.

Отмечается, что Lego инвестировал значительные средства в развитие онлайн-платформ и продуктов, которые соединяют конструкторы из пластика с цифровыми технологиями.

Также компания в прошлом году открыла 134 розничных магазина, 91 из них - в Китае. Сейчас компания имеет 678 физических точек продаж под брендом Lego во всем мире.

Планируется, что к концу 2021 года в Китае будет около 300 магазинов Lego.

Сообщается, что количество посещений Lego.com в 2020 году увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим годом на фоне временного закрытия физических точек продаж Lego.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании мир

powered by lun.ua
Материалы по теме
Женщины являются собственницами лишь 3% крупнейших компаний в Украине - исследование 3 марта 2021, 16:03
"Факта продажи не было" - в Цитрусе прокомментировали покупку акций Корбаном 3 марта 2021, 10:29
Акции техкомпаний массово падают - что спровоцировало 26 февраля 2021, 10:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!