Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже ОВГЗ

Кабмин во время заседания 10 марта принял постановление "О внесении изменений в Положение об институте первичных дилеров", допустив к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Ранее, согласно предыдущей редакции Положения об институте первичных дилеров, участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могли быть только банки.

Впрочем, торговцы ценными бумагами, которые создают значительный спрос и имеют возможность приобретать облигации при проведении Минфином аукционов только через банки - первичные дилеры, теряли конкурентное преимущество из-за ограничений видом финансовых учреждений, которые допущены к участию в них", - заявили в Минфине.

В ведомстве добавили, что имплементация этого постановления позволяет внести изменения в Положение об институте первичных дилеров, определять первичных дилеров, как финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям.

"Также вносятся уточнения по срокам торговли облигациями для целей отбора первичных дилеров (в течение последнего года), о сроке исполнения обязательств первичными дилерами для целей их оценки (календарный год), а также по выполнению ими обязательств по поддержанию ликвидности государственных облигаций на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства.

Экономическая правда