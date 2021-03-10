Цифровое образование и "Дия": Кабмин одобрил запуск веб-портала
Правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование", где пользователи получат доступ к учебным курсам по цифровой грамотности - запуск состоится в течение половины года.
Об этом говорится в документах к заседанию Кабмина 10 марта.
Минцифры должно создать и ввести в использование этот портал в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу. Также, Минобразования будет разрабатывать наполнения для портала в разделе "Всеукраинской школы онлайн" - веб-платформы дистанционного обучения
Пользователи смогут коммуницировать в пределах портала, получать доступ к учебным материалам и проверять свои знания после обучения. А по результатам прохождения модулей пользователи могут получить электронный сертификат.
Материалы будут публиковать на государственном языке, а также на других согласно законодательству - в частности, жестовым. В постановлении также указано, что интерфейс платформы будет адаптирован к потребностям лиц с нарушениями зрения, слуха, речи и тому подобное.
Пользоваться "Дия. Цифровое образование" можно будет как с компьютера, так и с других девайсов.
Отмечается, что реализация будет осуществлена за счет предусмотренной для Минцифры бюджетной программы "Электронное правительство" и не требует дополнительного финансирования.
Напомним:
На заседании 3 марта правительство одобрило Концепцию развития цифровых компетенций, цель которой - повысить уровень цифровой грамотности и цифровых навыков.
С этой целью Минцифры разработает портал "Дия. Цифровое образование", а также будет работать с социальными инициативами и внедрять целевые программы, чтобы повысить осведомленность населения об опасностях в Интернете.
Экономическая правда
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