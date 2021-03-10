В Украине хотят строить солнечные батареи и аккумуляторы на ГЭС

"Укргидроэнерго" представила проекты установки систем накопления электроэнергии и солнечных станций на территории пяти филиалов компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект "Установление гибридных систем по производству электроэнергии на "Укргидроэнерго" предполагает установку на территориях станций 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии.

Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления планируется установить 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

"Установление гибридных установок по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволит компании обеспечить оператора системы передачи резервом поддержания частоты и расширит регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что сейчас проектное предложение подано на рассмотрение в Министерство энергетики.

Напоминаем:

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял, что компания планирует строительство аккумулирующих батарей совместно с USAID и Всемирным банком.

Европейский банк реконструкции и развития совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт, который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей.

"Укрэнерго" сталкивается со сложностями в балансировании энергосистемы Украины из-за резкого роста производства электроэнергии солнечными станциями по "зеленому тарифу" в дневные часы на фоне падения общего потребления.

Экономическая правда