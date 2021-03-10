Фонд гарантирования не смог отсудить самый большой актив банка "Аркада"

Суд отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к банку "Аркада" и связанных компаний о признании недействительными договоров, заключение которых привело к выводу из собственности главного офиса.

Об этом сообщает Finbalance.

5 марта Печерский райсуд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к банку "Аркада", ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привело к выводу из собственности банка "Аркада" его главного офиса.

В рамках этого дела 1 февраля суд снял арест с офиса площадью 14,1 тыс кв м и с земельного участка под ним, который был наложен судебным постановлением по ходатайству ФГВФЛ в рамках обеспечения иска Фонда.

В январе Печерский райсуд г. Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска к Олегу Нелину и наложении ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.

В этом иске представитель ФГВФЛ просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

4 марта планировался "английский" аукцион ФГВФЛ по продаже имущественных прав на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним. Но торги не состоялись.

В системе "Прозорро.Продажи" уточнялось, что "в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры".

Стартовая цена на лот была 971,1 млн грн (минимальный шаг повышения цены - 1%, или 97,1 млн грн; гарантийный взнос - 97,1 млн грн). Этот актив выставлялся на торги впервые.

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