"Серый кардинал" Одессы подтвердил, что владеет рынками "Привоз" и "7-ой километр"

Forbes

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник раскрыл активы, подтвердив наличие долей в рынках "Привоз", 7-ой километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле De Paris.

Об этом сообщил сам Галантерник журнала Forbes.

Как сообщает издание, Галантерник живет в Лондоне и до недавнего времени не признавал своих бизнес-интересов в Украине.

По словам бизнесмена, его доля в перечисленных объектах составляет около 50%. Другие доли принадлежат партнерам, имена которых он не разглашает. Все активы оформлены на номинальных владельцев или оффшоры.

Согласно расследованию журнала НВ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта, по прозвищу Ангел. К ней же, как указано в отчете итальянской полиции по делу о контрабанде наркотиков и оружия, опубликованном в 1998 году, входил и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.

По словам экс-депутата Одесского горсовета Саши Боровика, в сфере интересов Галантерника была недвижимость, строительный бизнес, ресторанный бизнес, порты и медиа.

На публике в Украине бизнесмен появился в последние годы лишь однажды - на открытии первого Одесского международного кинофестиваля 10 лет назад. О лондонской жизни бизнесмена рассказывает в своем Instagram жена Галантерника, дизайнер Наталья Зинько.

По информации ЭП, Галантерник контролирует одного из крупнейших одесских застройщиков - компанию "Будова".