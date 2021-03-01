"Серый кардинал" Одессы подтвердил, что владеет рынками "Привоз" и "7-ой километр"
Одесский бизнесмен Владимир Галантерник раскрыл активы, подтвердив наличие долей в рынках "Привоз", 7-ой километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле De Paris.
Об этом сообщил сам Галантерник журнала Forbes.
Как сообщает издание, Галантерник живет в Лондоне и до недавнего времени не признавал своих бизнес-интересов в Украине.
По словам бизнесмена, его доля в перечисленных объектах составляет около 50%. Другие доли принадлежат партнерам, имена которых он не разглашает. Все активы оформлены на номинальных владельцев или оффшоры.
Согласно расследованию журнала НВ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта, по прозвищу Ангел. К ней же, как указано в отчете итальянской полиции по делу о контрабанде наркотиков и оружия, опубликованном в 1998 году, входил и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.
По словам экс-депутата Одесского горсовета Саши Боровика, в сфере интересов Галантерника была недвижимость, строительный бизнес, ресторанный бизнес, порты и медиа.
На публике в Украине бизнесмен появился в последние годы лишь однажды - на открытии первого Одесского международного кинофестиваля 10 лет назад. О лондонской жизни бизнесмена рассказывает в своем Instagram жена Галантерника, дизайнер Наталья Зинько.
По информации ЭП, Галантерник контролирует одного из крупнейших одесских застройщиков - компанию "Будова".
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