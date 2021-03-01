Гривня укрепилась на закрытии межбанка

1 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,94 - 27,96 гривни;

Евро - 33,65 - 33,67 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,84 - 28,04 гривни. Евро покупают по 33,48 гривни, продают по 33,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,88 - 27,94 гривни, евро - 33,55 - 33,68 гривни.

Напоминаем:

1 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 1 марта на уровне 27,95 гривни.

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,95 гривни.

26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.

Экономическая правда