Суд отменил запрет экс-владельцу "Дельта Банка" на выезд из Украины

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство бывшего акционера "Дельта Банка" Николая Лагуна и отменил временное ограничение в праве выезда из Украины.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 11 февраля 2021 года.

Отмечается, что ограничения в праве выезда за пределы Украины наложили 2 декабря 2020 постановлением Киевского апелляционного суда на срок до погашения долга перед Ощадбанком на сумму 948 млн грн, 111,8 млн долл, 12,45 млн евро (всего - около 4,5 млрд грн).

"Ранее Верховный Суд своим постановлением от 11.10.2017 вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя "Дельта Банка" перед Ощадбанком по договорам о корсчетах", - напоминает издание.

Печерский райсуд согласился с аргументом, что заявитель представил доказательства, что на все его имущество наложен арест в пределах исполнительных производств, "то есть он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательств".

Также суд отметил, что Лагун является стороной и/или свидетелем в судебных спорах за рубежом, которые рассматривает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, поэтому нуждается в правовой помощи от иностранных адвокатов и проведении встреч с ними за пределами Украины.

Учитывая это, суд решил, что отсутствуют "достаточные основания считать, что Лагун уклоняется от выполнения долговых обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением, и намерен выезжать за пределы Украины с целью невыполнения этого решения".

Напомним:

10 декабря 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

Позже правоохранители объявили подозрения экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен.

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