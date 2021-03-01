Минэкономики обсуждает создание Фонда фондов

Министерство экономики собирает рабочую группу с международными организациями (МФО) для обсуждения создания в Украине Фонда фондов, который будет частично финансироваться как госбюджетом, так и МФО.

Об этом руководительница Офиса национальной инвестиционного совета при президенте Ольга Магалецкая рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Эта идея очень хорошо воспринимается всеми примерно 15-ю инвестиционными фондами [в Украине], которые еще живы, имеют средства от других инвесторов и инвестируют. Они очень рады, что об этой инициативе вновь начали говорить", - рассказала она.

По ее словам, идея заключается в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, остальное - уже МФО. Например, в Европе в этой роли выступает группа European Investment Bank или его фонд EIF, которые финансируют подобные фонды в разных странах: в Германии, Болгарии, Австрии.

"Далее инвестиции от этого Фонда фондов идут по другим фондам, которые, в свою очередь, инвестируют в компании и проекты - это больше венчурные инвестиции, ориентированные на сектора hi-tech или IT", – пояснила руководительница Офиса.

Она напомнила, что эту идею уже обсуждали в Украине около трех лет назад вместе с концепцией Фонда стартапов. Однако, последний был создан, а тему Фонда фондов отложили в сторону.

Магалецкая подчеркнула, что создание Фонда фондов крайне необходимо, потому что наличие государственного финансирования добавляет веса и положительно влияет на решение инвесторов из-за рубежа, к которым идут за деньгами инвестиционные и венчурные фонды, которые существуют в Украине.

Как и три года назад, говорит Магалецкая, речь может идти о взносе государства в размере около 250 млн грн или около 10 млн долларов.