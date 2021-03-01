Все разделы
Укр / Рус

Регулятор вторую неделю подряд не совершал интервенций на межбанке

Понедельник, 1 марта 2021, 12:15
 

Национальный банк в период с 22 по 26 февраля вторую неделю подряд не совершал операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в данных НБУ.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 240 млн долларов, а продал - 20 млн долл.

Напомним:

Национальный банк в период с 15 по 19 февраля не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.

Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.

Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) содержится от интервенций на межбанковском валютном рынке.

В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интервенции НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк купил на межбанке 90 миллионов долларов на этой неделе 5 февраля 2021, 19:00
Из-за кибератаки НБУ вывел валюту на рынок 29 июня 2017, 17:50
Порошенко призвал инвестировать именно сейчас и именно в Украину 18 августа 2016, 15:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!