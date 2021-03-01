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УЗ вводит индексацию цен на пассажирские перевозки: "плюс" 2% в месяц

Понедельник, 1 марта 2021, 11:50
 

С марта-апреля цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышаться на 2% в месяц.

Об этом заявил министр инфрасруктуры Владислав Криклий, передает Укринформ.

"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сказал Криклий.

В феврале "Укрзализныця" анонсировала индексацию тарифов на пассажирские перевозки, в том числе стоимость плацкарта из Киева во Львов постепенно к концу года вырастет с 190 до 232 грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Укрзализныця намерена провести индексацию тарифов с 1 марта на 2% ежемесячно, что принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

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Укрзализныця

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