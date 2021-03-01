Курс валют на 1 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

1 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;

Евро - 33,75 - 33,77 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 - 28,05 гривни. Евро покупают по 33,56 гривни, продают по 33,94 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,92 - 27,96 гривни, евро - 33,65 - 33,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 1 марта на уровне 27,95 гривни.

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,95 гривни.

26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.

Экономическая правда