Первый арабский космический аппарат успешно достиг орбиты Марса

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" ("Надежда"), запущенный на Марс 19 июля прошлого года, успешно достиг орбиты Красной планеты.

Об этом сообщается на сайте Космического агентства ОАЭ.

"Марсова миссия Эмиратов (ЭММ), первая межпланетная миссия, осуществленная арабским государством, объявила об успешном завершении маневра и достижения орбиты Красной планеты - зонд Hope продолжает свое путешествие к Марсу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зонд, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тыс км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты, где формируется ее погода. Аппарат оснащен 3 камерами.

Таким образом, ОАЭ стали пятой страной (организацией) в мире, которая отправила космические аппараты на Марс, после СССР, Китая, Индии и Европейского космического агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил ОАЭ с успешным достижением орбиты Марса.

"Поздравление эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса", - написал он.

Напомним:

19 июля 2020 года в 23:58 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд "Надежда". В космос аппарат доставила ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.

Сообщалось, что при удачному переходу на орбиту, ОАЭ станут пятой страной (организацией) в мире, которая отправила космические аппараты на Марс, после США, СССР, Индии и Европейского космического агентства (ESA). А также второй страной, которая успешно выполнила миссию с первой попытки (после Индии).

Экономическая правда