Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 27,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,44 грн (на 9 февраля - 33,26 гривни).

Напоминаем:

9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,65 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

Экономическая правда