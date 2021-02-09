Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Вторник, 9 февраля 2021, 19:40
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 27,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,44 грн (на 9 февраля - 33,26 гривни).

Напоминаем:

9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,65 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару 8 февраля 2021, 17:10
Курс валют на 8 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки 8 февраля 2021, 11:10
Гривня укрепилась к доллару и евро 8 февраля 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!