Цены на сою и кукурузу достигли семилетних максимумов

Цены на сою (14 долларов за бушель) и кукурузу (5,6550 долл. за бушель) выросли накануне отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA) и на фоне неблагоприятной погоды в Южной Америке.

Об этом сообщает Bloomberg.

За день мартовские фьючерсы на Чикагской бирже на сою выросли на 0,9% - до 14 долларов за бушель, цена на кукурузу - на 0,3% до 5,6550 долл. за бушель.

Отмечается, что фьючерсы на кукурузу на Чикагской бирже достигли нового семилетнего максимума на фоне ожиданий, что правительство США сократит прогноз внутренних запасов из-за увеличения спроса со стороны Китая.

Согласно опросу аналитиков Bloomberg, Министерство сельского хозяйства США уменьшит оценку запасов кукурузы и сои на 11% и 14% в своем отчете, который выйдет во вторник.

"Китай, крупнейший производитель свинины, импортирует рекордные количества обеих культур, чтобы прокормить эту отрасль, которая восстанавливается", - пишет агентство.

Также на цену на сою влияет неблагоприятная погода в Южной Америке.

"Проливные дожди нарушили темпы сбора урожая культуры в Бразилии. Эксперты опасаются, что влажная погода в Бразилии повысит риски получения сои низкого качества", - пишет издание.

"Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, говорят, что прогнозы USDA по урожаю сои в Бразилии - в среднем 132,4 млн тонн", - писал ранее Bloomberg.

Экономическая правда