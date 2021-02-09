Гривня ослабла на закрытии межбанка

9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,70 - 27,72 гривни;

Евро - 33,50 - 33,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,61 - 27,82 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,74 - 27,81 гривни, евро - 33,34 - 33,46 гривни.

Напоминаем:

9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,65 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

Экономическая правда