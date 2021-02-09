Приватизация "Первого киевского машиностроительного завода" под угрозой - Фонд госимущества

Кассационный хозсуд 9 февраля рассматривает дело по кассационной жалобе ООО "Агромил Дистрибьюшн" о пересмотре решения об отмене незаконного отчуждения 5 объектов АО "Первый киевский машиностроительный завод". В Фонде госимущества рассчитывают на "справедливое решение", в обратном случае это грозит прозрачной приватизации завода.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что в октябре 2019 года по представлению Драбивского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области ГП "СЕТАМ" осуществило незаконное отчуждение и продажу почти 6,4 тысячи квадратных метров 5 зданий АО "ПКМЗ" за 23,5 млн грн.

"В том же месяце ФГИУ отстранил директора АО "ПКМЗ" и обратился в суд и правоохранительные органы для отмены незаконного отчуждения имущества АО "ПКМЗ", - говорится в сообщении.

В Фонде подчеркивают, что отчуждение объектов АО "ПКМЗ" состоялось с нарушением действующего законодательства.

"В судебном порядке ФГИУ в 2020 году добился признания недействительными торгов с октября 2019 года, реализованное на них имущество должно быть возвращено АО "ПКМЗ".

Однако теперь ООО "Агромил Дистрибьюшн" и аффилированные с компанией финансово-политические группы пытаются отменить судебное решение в кассационном производстве и добиться повторного рассмотрения дела. Это угрожает проведению прозрачной приватизации АО "ПКМЗ", которое должно состояться в этом году. Судебный процесс, в котором ФГИУ отстоял государственные интересы, может начаться с нулевой точки", - говорится в позиции ведомства.

"Ситуация с незаконным отчуждением имущества АО "ПКМЗ" является показательным примером того, как олигархические группы пытаются остаться у "кормушек" и обогатиться за счет государства и граждан. Мы рассчитываем, что Кассационный суд примет справедливое решение и защитит интересы государства", - добавили в фонде.

Судебное дело касается факта передачи недвижимого имущества АО "ПКМЗ" для реализации через ГП "СЕТАМ" 7 октября 2019. В результате, имущество было выставлено на продажу, несмотря на то, что АО "ПКМЗ" было в списке запрещенных к приватизации объектов.

"Согласно ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности", недвижимое имущество объектов, не подлежащих приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций и относительно такого имущества не могут совершаться действия, следствием которых может быть их отчуждение.

Таким образом, недвижимое имущество АО "ПКМЗ" было отчуждено и реализовано с нарушением действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Для защиты интересов государства, в том же месяце ФГИУ обратился в суд о признании недействительными результатов торгов и возвращение указанных объектов в состав АО "ПКМЗ".

Кроме этого, в настоящее время НАБУ осуществляет процессуальное производство по уголовному делу по признакам правонарушений должностных лиц АО "ПКМЗ", ООО "Агромил Дистрибьюшн", ООО "ФК "Меридиан", должностных лиц Драбивского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области и ГП "СЕТАМ" при отчуждении и реализации имущества АО "ПКМЗ", в результате чего государству в лице Фонда госимущества, был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Экономическая правда