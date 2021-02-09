Курс валют на 9 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;

Евро - 33,43 - 33,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,58 - 27,79 гривни. Евро покупают по 33,10 гривни, продают по 33,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,76 гривни, евро - 33,25 - 33,37 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,65 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

Экономическая правда