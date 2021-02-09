"ДТЭК Энерго" переведет часть долга в ценные бумаги

"ДТЭК Энерго" согласовала с комитетами кредиторов реструктуризацию долга в евробонды "ДТЭК Нафтогаз"-2026 на 425 миллионов долларов и новые евробонды "ДТЭК Энерго"-2027.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нафтогаз" на 425 млн долл и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

По предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нафтогаз" предусмотрена в размере 50 млн долл в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные 50 млн долл ежегодно.

Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация предполагается по 20 млн долл в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

Напоминаем:

"ДТЭК Энерго" в конце 2016 года провела обмен выпущенных ранее еврооблигаций на 750 млн долл c погашением 4 апреля 2018 года и на 160 млн долл с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял 1,955 млрд долл, из которого 1,244 млрд долл – еврооблигации, а 711 млн долл – банковский долг.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 2 апреля 2020 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") с "C" до "RD" в связи с разработкой предложения о реструктуризации долга.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК".