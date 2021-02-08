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Официальный курс: гривня укрепилась

Понедельник, 8 февраля 2021, 20:21
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,26 грн (на 8 февраля - 33,28 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Экономическая правда

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