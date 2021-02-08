НБУ выдал банкам 440 миллионов гривень короткого рефинанса

Нацбанк по результатам тендера 5 февраля удовлетворил заявки четырех банков по рефинансированию на сумму 440 миллионов гривень сроком до 84 дней по ставке 6%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

"Национальный банк Украины сообщает, что 05.02.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на сумму 440,0 млн. грн. по процентной ставке в размере 6,00% годовых" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО "БАНК "ГРАНТ" получил 46 млн грн рефинанса, АО "Укрстройинвестбанк"- 64 млн грн и АО "БАНК АВАНГАРД" - еще 60 млн грн.

Напомним:

Нацбанк по результатам тендера 29 января удовлетворил заявки трех банков по рефинансированию на сумму 742 миллиона гривен сроком до 84 дней по ставке 6%.

Нацбанк по результатам тендера 22 января удовлетворил заявки двух банков по рефинансированию на сумму 256 млн гривен сроком до 84 дней по ставке 6%.

Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет удовлетворил заявки пятнадцати банков на 8,472 миллиарда гривен под 6% годовых.

Экономическая правда