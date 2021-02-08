Германия предоставит Украине 13 миллионов евро для преодоления последствий пандемии

Украина и Германия подписали соглашение о предоставлении помощи в 13,1 миллиона евро для борьбы с COVID-19 и преодоления последствий пандемии, в частности, закупки медоборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Помощь предоставляется с целью модернизации учреждений медицинской помощи, проведения закупок базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения болезни COVID-19 и ее последствий.

Речь идет о территориях Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что целью проекта яявляется "усиление способности медицинских учреждений противодействовать угрозам и последствия пандемии путем их энергоэффективного обновления и обеспечения необходимым медицинским оборудованием".

Гранты выделят через Государственный банк развития Германии KfW, проект будет реализовывать Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.

Также, добавляют в министерстве, подписаны были еще два соглашения УФСИ суммой 23,4 миллиона евро.

Из них 9 млн евро направлено на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц и улучшения инфраструктуры в общинах, которые принимают ВПО. Еще 14,45 млн евро направлено на улучшение условий оказания медицинской помощи.

Экономическая правда