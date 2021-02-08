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За 6 лет "теплыми кредитами" воспользовались 850 тысяч украинских семей

Понедельник, 8 февраля 2021, 17:50
 

За 6 лет "теплыми кредитам" воспользовались более 850 тыс украинских семей, получив 3,3 млрд грн.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил и.о. председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура, передает "Укринформ".

По словам Гуры, спрос на энергоэффективные материалы и оборудование активизировал экономику, производственные мощности, реализацию проектов по повышению энергоэффективности.

"За 6 лет в рынок энергоэффективных материалов было инвестировано около 9 млрд грн", - сказал он.

Гура добавил, что в результате реализации программы "теплых кредитов" сотни тысяч домохозяйств в Украине уже экономят на оплате коммунальных счетов от 20% до 50% расходов.

Воспользоваться программой можно через Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк или Укрэксимбанк.

Напоминаем:

Программа "Теплые кредиты" действует с 2014 года.

По данным Госэнергоэффективности, за 2014-2019 годы ею воспользовались 750 тысяч украинских семей.

Частные инвестиции в энергоэффективность составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

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кредиты тепло энергозбереження энергоэффективность

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