Украина впервые присоединилась к заседанию комитета Продовольственной организации ООН

Украина впервые официально присоединилась к заседанию 47 сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом сообщает Правительственный портал.

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Соответствующее объявление о предоставлении Украине членства, было провозглашено во время общей торжественной части мероприятия", - добавляют в Минэкономики.

Отмечается, что заседания будут продолжаться в течение четырех дней под общей темой "Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание". В рамках мероприятия участникам будет представлен отчет группы экспертов высокого уровня по созданию глобальной концепции продовольственной безопасности и питания до 2030 года.

"Украина работает на мировом продовольственном рынке прозрачно и прогнозируемо и может присоединиться к формированию и хранения мировых продовольственных запасов. Следует отметить, что Украина не вводила ограничений на экспорт основных продуктов во время пандемии COVID-19 и подчеркивает необходимость упрощения процедур международной торговли и предотвращения создания новых торговых барьеров", - прокомментировал Качка.

Также на комитете будут рассмотрены вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания. Участники обсудят результаты предыдущей Рамочной программы действий и представят на утверждение новую многолетнюю программу действий и Добровольные рекомендации по продовольственных систем и питания.

Экономическая правда