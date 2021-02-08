В Офисе Зеленского заявляют, что нового премьера пока не ищут
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что пока не ведутся консультации по новому кандидату на должность премьера.
Об этом он сказал на брифинге в рамках форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает "Укринформ".
"Я видел в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации или кто-то готовится на кресло премьера, вообще эта информация не соответствует действительности.
Денис Анатольевич (Шмыгаль - ред.) работает, на рабочем месте и этот вопрос вообще пока не стоит", - заверил Тимошенко.
Напомним:
В 2020 году Шмыгаль заявил, что работает, не оглядываясь на возможность отставки, готов отчитываться чуть ли не каждые 100 дней и обещает не заниматься популизмом.
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