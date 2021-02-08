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Укр / Рус

В Офисе Зеленского заявляют, что нового премьера пока не ищут

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:40
 

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что пока не ведутся консультации по новому кандидату на должность премьера.

Об этом он сказал на брифинге в рамках форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает "Укринформ".

"Я видел в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации или кто-то готовится на кресло премьера, вообще эта информация не соответствует действительности.

Денис Анатольевич (Шмыгаль - ред.) работает, на рабочем месте и этот вопрос вообще пока не стоит", - заверил Тимошенко.

Напомним:

В 2020 году Шмыгаль заявил, что работает, не оглядываясь на возможность отставки, готов отчитываться чуть ли не каждые 100 дней и обещает не заниматься популизмом.

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Зеленский Кабмин Шмыгаль

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