Все разделы
Укр / Рус

За год ФОПы заработали для страны 27,6 миллиардов – Опендатабот

Понедельник, 8 февраля 2021, 13:10
 

За 2020 год украинские физлица-предприниматели уплатили 27,6 млрд грн налогов - это на 10% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что каждый ФОП в среднем платит 15 тыс грн единого налога в год.

 

"За последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И каждый год количество поступлений увеличивается примерно на 3 млрд гривен.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 млн физлиц-предпринимателей,, тогда как в прошлом году насчитывалось 1,88 млн. Количество ФОПов растет медленно: в течение года она в среднем увеличивалось на 2 тысячи ежемесячно", - говорится в сообщении.

 

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ФЛП налоги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Отчеты для ФЛП по-новому 1 февраля 2021, 17:36
К ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид" 15 января 2021, 13:05
Недофискализация Или почему полуреформы дорого обходятся государству 15 января 2021, 08:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!