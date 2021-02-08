Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают подниматься 8 февраля, оставаясь на максимумах более чем за год.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:31 по киевскому времени 8 февраля составляет 60,05 доллара за баррель, что на 0,71 доллара (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 5 февраля эти контракты подорожали на 0,5 доллара (0,9%) - до 59,34 доллара за баррель, что является максимумом с 29 января 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет 57,47 доллара за баррель, что на 0,62 доллара (1,09%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

В пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,62 доллара (1,1%) - до 56,85 доллара за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.