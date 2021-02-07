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Минсоц и Нафтогаз упростили процедуру изменения газопоставщика для получателей льгот и субсидий

Воскресенье, 7 февраля 2021, 11:25
 

Министерство социальной политики Украины при содействии Группы Нафтогаз упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения - бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Отныне управления соцзащиты не должны требовать от потребителей подтверждать лично смену поставщика и приносить дополнительные справки.

"Клиентам не нужно лично посещать сообщать управление социальной защиты о смене поставщика и ежемесячную цену газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что  некоторым потребителям после перехода к газоснабжающей компании "Нафтогаза" прекратили выдавать субсидии. Проблема в том, что компания не предоставляет необходимую информацию органами соцзащиты.

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Экономическая правда
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