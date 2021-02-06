Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что энергетическая отрасль - единственное, что до сих пор объединяет Россию и Германию.

Об этом он рассказал Handelsblatt.

По его словам, исходя из этого страны должны хорошо подумать перед тем, как разрушать последнюю связь. Он отметил, что разрушение мостов не является признаком силы.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", - заявил он.

Напоминаем:

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии.