“Северный поток -2” может остановить следующий канцлер Германии — СМИ

Остановить проект трубопровода "Северный поток -2" может остновить новый канцлер Германии, который сменит нынешнего Ангелу Меркель уже в сентябре после федеральных выборов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание сообщает, что остановки реализации "Северный поток -2" хочет треть левоцентристских партий Германии. К этому же стремятся и некоторые христианские демократы.

"Меркель знает, что "Северный поток-2" продлится только до федеральных выборов в сентябре", - пишет Bloomberg.

При этом канцлер отдает себе отчет в том, что в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, пишет издание. Меркель уйдет, и ожидается, что ХДС останется у власти, но на сей раз в партнерстве с "зелеными", которые выступают резко против "Северного потока — 2".

"И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - пишет Bloomberg.

Напоминаем:

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии.