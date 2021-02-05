Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,28 грн (на 5 февраля - 33,45 гривни).

Напоминаем:

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 27,99 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Экономическая правда