Мировые цены на продовольствие выросли наибольше с 2014 года

Индекс цен на продукты питания в январе вырос на 4,3% с декабря и установился на самом высоком с июля 2014 года уровне в 113,3 пункта.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Значительно вырос индекс ФАО на зерновые (+ 7,1%), среди которых на 11,2% "прыгнули" мировые цены на кукурузу - это на 42,3% выше уровня января 2020 года. Цены на пшеницу выросли на 6,8%.

В организации такой рост цен на зерновые объясняют меньшим ожидаемого мирового предложения на рынке и значительными объемами заказов со стороны Китая.

Индекс цен на растительное масло увеличился за месяц на 5,8% до самого высокого уровня с мая 2012 года.

Больше всего вырос уровень цен на сахар, который на 8,1% превышал цены декабря. Индекс цен на молочные продукты прибавил + 1,6%, на мясо - + 1,0%.

В организации прогнозируют потребление зерновых в 2020/2021 году на уровне 2761 млн тонн, что на 52 млн тонн больше предыдущего сезона. Потребление пшеницы и риса, по оценкам ФАО, вырастет на 0,7% и 1,8% соответственно.

Мировые запасы зерновых сократятся на 2,2% до 801 млн тонн, что является самым низким уровнем за последние пять лет. Так, мировой коэффициент запасов зерновых составит 28,3%, что является семилетним минимумом.

Торговля зерновыми в 2020/2021 году прогнозируется на уровне 465,2 млн тонн, или + 5,7% против предыдущего сезона.

Экономическая правда